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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي القاهرة 2025 التي ينظمها الاتحاد المصري للجمباز برئاسة إيهاب أمين على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي علي مدار يومي 2، 3 مايو الجاري بمشاركة 8 دول.

اليوم.. انطلاق بطولة إفريقيا للجمباز الايقاعي القاهرة 2025

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة: "الجزائر وأنجولا وكوت ديفوار والرأس الأخضر وناميبيا وجنوب إفريقيا وتونس ومصر البلد المضيف.

ويضم منتخبنا الوطني اللاعبات: " عالية أحمد وفريدة منسي وليديا البحيري".

ويفتتح البطولة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز ورؤساء الوفود الافريقية المشاركة في البطولة.

وتشهد رياضة الجمباز بجميع فروعها طفرة كبيرة داخل القارة السمراء منذ رئاسة إيهاب أمين للاتحاد الإفريقي حيث نجح الجمباز الإفريقي في التواجد على منصات التتويج الأولمبية والعالمية.

وانطلقت أمس الخميس، منافسات بطولة الفراعنة للجمباز الإيقاعي والمقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 وحتى 4 مايو الجاري بمشاركة 371 لاعبة يمثلن 18 دولة لينجح الاتحاد المصري في تنظيم بطولتين على مستوى دولي وقاري في وقت واحد في نجاح كبير للاتحاد المصري للجمباز

ونجح اتحاد الجمباز أيضًا منذ أيام قليلة في كتابة تاريخ جديد للرياضة المصرية بحصد 5 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات في بطولة كاس العالم للجمباز الفني التي نظمتها مصر مؤخرًا.

وجاءت ميداليات الفراعنة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات كالتالي: "ذهبية لعمر العربي على جهاز المتوازي، كما أضاف برونزية في جهاز الحلق، فيما حصدت جنى محمود ذهبية جهاز الحركات الأرضية، أما جودي عبد الله فحصلت على برونزيتي جهاز حصان القفز وجهاز المتوازي.