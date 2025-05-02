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أحمد جودة - القاهرة - أشاد ​ريو فرديناند​، أسطورة مانشستر يونايتد، بالموهبة الشابة ​لامين يامال​، معتبرًا أنه يقدم مستويات استثنائية مع فريقه ​برشلونة​ تؤهله ليكون المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية في المستقبل القريب.

فرديناند: لامين يامال يستحق الكرة الذهبية

وصرح فرديناند قائلا: "لامين يامال يتمتع الآن بمستوى أعلى بكثير من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى، أنا لا أرى أي سبب يمنعه من أن يكون الأفضل في العالم".

وأضاف: "في عمره، لم نرَ لاعبًا بمثل هذا التأثير الكبير على المباريات، إنه يلعب بثقة وشجاعة، وكأنه مخضرم في الملاعب، الكرة الذهبية ليست حلمًا بعيد المنال بالنسبة له، بل هدفًا منطقيًا بالنظر لما يقدمه الآن".