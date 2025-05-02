الرياضة

فرديناند: لامين يامال يستحق الكرة الذهبية

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فرديناند: لامين يامال يستحق الكرة الذهبية

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد ​ريو فرديناند​، أسطورة مانشستر يونايتد، بالموهبة الشابة ​لامين يامال​، معتبرًا أنه يقدم مستويات استثنائية مع فريقه ​برشلونة​ تؤهله ليكون المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية في المستقبل القريب.

فرديناند: لامين يامال يستحق الكرة الذهبية

وصرح فرديناند قائلا: "لامين يامال يتمتع الآن بمستوى أعلى بكثير من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى، أنا لا أرى أي سبب يمنعه من أن يكون الأفضل في العالم".

وأضاف: "في عمره، لم نرَ لاعبًا بمثل هذا التأثير الكبير على المباريات، إنه يلعب بثقة وشجاعة، وكأنه مخضرم في الملاعب، الكرة الذهبية ليست حلمًا بعيد المنال بالنسبة له، بل هدفًا منطقيًا بالنظر لما يقدمه الآن".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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