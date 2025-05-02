نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم المصرية لمتابعة مباراة بيراميدز وفاركو في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة بيراميدز وفاركو يوم الأحد 4 مايو 2025 على استاد حرس الحدود المكس وذلك ضمن منافسات مجموعة البطولة من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث مباراة إنبي والاتحاد.

فاز بيراميدز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري المصري بينما خسر فاركو من سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 47 نقطة في جدول الدوري المصري بينما يحتل فاركو المركز السادس برصيد 26 نقطة.

موقف بيراميدز وفاركو في الدوري المصري

احتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 79 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 3 مباريات.

في حين احتل فاركو المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 33 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 15 مباراة وخسر 13 مباراة.