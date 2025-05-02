نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة التي ستشهد مواجهات قوية. مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري سموحة ضد الإسماعيلي 5:00 بتوقيت القاهرة - ON Sport. زد ضد طلائع الجيش - 7:00 بتوقيت القاهرة - ON Sport. جدول ترتيب الدوري المصري المراكز الأولى بيراميدز - 47 نقطة. 2- الأهلي - 43 نقطة. 3- الزمالك - 39 نقطة. 4- المصري - 35 نقطة. 5- البنك الأهلي - 32 نقطة. 6- سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة. 7- فاركو - 26 نقطة. 8- بتروجيت - 25 نقطة. 9- حرس الحدود - 22 نقطة. منطقة الهبوط في الدوري المصري الممتاز 1- زد 27 نقطة. 2- الجونة 24 نقطة. 3- الاتحاد السكندري 22 نقطة. 4- طلائع الجيش 21 نقطة. 5- سموحة 21 نقطة. 6- غزل المحلة 20 نقطة. 7- إنبي 18 نقطة. 8- الإسماعيلي 18 نقطة. 9- مودرن سبورت 12 نقطة.