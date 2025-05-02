نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة زد ضد طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد اف سي في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الجمعة الموافق 2 مايو الجاري، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة زد ضد طلائع الجيش في الدوري

وستنطلق صافرة مباراة زد ضد طلائع الجيش، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويقع فريق زد في صدارة مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري، برصيد 27 نقطة؛ بينما يحتل طلائع الجيش المركز. الرابع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة زد ضد طلائع الجيش

وستنقل منافسات مباراة زد ضد طلائع الجيش؛ عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدا قناة on time sports 1.