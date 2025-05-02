نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سموحة ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مباراة قوية أمام نظيره سموحة، مساء اليوم الجمعة الموافق 2 من شهر مايو الجارى، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سموحة ضد الإسماعيلي في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة سموحة ضد الإسماعيلي، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، على ملعب الإسكندرية.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد سموحة

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.