تشيلسي يقترب من نهائي دوري المؤتمر
اقترب فريق تشيلسي الإنجليزي من بلوغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه فريق يورغوردن السويدي 4-1، يوم الخميس في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة.
وسجل رباعية تشيلسي كل من: نكولاس جاكسون هدفين في الدقيقتين (59 و65)، وغادون سانشو في الدقيقة (12)، ونوني مادويكي (43)، فيما أحرز اليمايهو هدف يورغوردن (68).
بالنتيجة يقترب الفريق الإنجليزي من التأهل عندما يستقبل نظيره السويدي في لندن الخميس المقبل في لقاء الإياب.
وفي الدور ذاته، فاز ريال بيتيس الإسباني على ضيفه فيورنتينا الإيطالي بهدفين مقابل هدف أحرزهما عبدالصمد الزلزولي في الدقيقة (6)، وانتوني (64)، بينما أحرز لوكا رانيري هدف فيورنتينا في الدقيقة (73).
وسيلتقي الفريقان في إيطاليا الخميس المقبل في لقاء الإياب لحسم المتأهل للمباراة النهائية.
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