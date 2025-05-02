ثنائية برنتفورد تعصف بطموحات نوتنغهام

ثنائية برنتفورد تعصف بطموحات نوتنغهامخسر نوتنغهام فوريست صاحب المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ضيفه برنتفورد بنتيجة صفر ـ 2، الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة الـ34.

وأرجئت المباراة من نهاية الأسبوع المنصرم نتيجة انشغال فوريست بنصف نهائي مسابقة الكأس، حيث خسر أيضا الأحد أمام مانشستر سيتي بذات النتيجة.

أحرز الألماني كيفن شاده الهدف الأول لبرنتفورد في الدقيقة (44) ثم أضاف الهدف الثاني الكونغولي يوان ويسا في الدقيقة 70.

وبخسارته اليوم، فشل فوريست في استعادة المركز الثالث من نيوكاسل يونايتد وبقي سادسا برصيد 60 نقطة وبفارق نقطتين عن الأخير وواحدة عن مانشستر سيتي الرابع، فيما يتخلف بفارق الأهداف عن تشلسي، صاحب المركز الخامس الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويخوض فوريست مباراتين على أرضه من أصل الأربع المتبقية له هذا الموسم، ضد ليستر سيتي الهابط إلى "تشامبيونشيب" وتشلسي، فيما يلعب خارج الديار ضد كريستال بالاس ووست هام.

في المقابل حقق برنتفورد فوزه الرابع عشر هذا الموسم، فأبقى على آماله الضئيلة بالمشاركة القارية الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الحادي عشر.