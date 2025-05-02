نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتفاق والخليج في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الخليج المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف ضيفًا على نظيره الاتفاق، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز، لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب إيجو، المواجهة القوية بين الاتفاق والخليج، ضمن فعاليات الجولة 30 من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

موعد مواجهة الاتفاق والخليج في الدوري السعودي

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمواجهة الاتفاق والخليج في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي لموسم 2024-25، وتحديدًا على قناة SSC SPORTS EXTRA1.