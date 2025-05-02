نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، فعاليات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي، بثلاث مباريات قوية.

حيث يحل الخليج المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف ضيفًا على نظيره الاتفاق، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب إيجو.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب جدول روشن السعودي لموسم 2024-25 برصيد 68 نقطة، بينما يأتي في مركز الوصافة فريق الهلال الذي يمتلك في رصيده 62 نقطة، ويتذيل الرائد الترتيب برصيد 21 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة

▪︎الاتفاق ضد الخليج.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتذاع المواجهة على قناة SSC SPORTS EXTRA1.

الفيحاء ضد ضمك.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتنقل المواجهة على قناة SSC SPORTS EXTRA2.

▪︎القادسية ضد الخلود.. تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية وقطر وتُذاع على قناة SSC SPORTS1.