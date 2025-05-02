فوز كبير ليونايتد وتوتنهام في اليوروباليغ

فوز كبير ليونايتد وتوتنهام في اليوروباليغتمكن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من تحقيق خطوة كبيرة في بلوغ نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بفوزه على مضيفه أتلتيك بيلباو الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، مساء الخميس في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة.

وسجل ثلاثية الفريق الإنجليزي كل من برونو فيرنانديز، هدفين في الدقيقتين (37 و45)، وكاسيميرو في الدقيقة (30).

وأكمل أتلتيك بيلباو المباراة، بعشرة لاعبين، بعد تلقي مدافعه دانيل فيفيان البطاقة الحمراء في الدقيقة (35).

بهذه النتيجة يقترب مانشستر يونايتد من بلوغ النهائي عندما يستقبل الفريق الإسباني في إنجلترا الخميس المقبل بأفضلية الفوز خارج الأرض ويتعين عليه الفوز أو التعادل أو الخسارة بهدفين ليضمن العبور للنهائي.

وفي الدور ذاته، فاز توتنهام الإنجليزي على ضيفه بودوغليمت النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، إحرازها كل من: بيرنان جونسون في الدقيقة الأولى، وجيمس ماديسون في الدقيقة (34)، وسولانكي في الدقيقة (61) من ركلة جزاء، بينما سجل سالتنس هدف الفريق النرويجي في الدقيقة (83).

ويقام لقاء الإياب الخميس المقبل في النرويج.