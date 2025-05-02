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أحمد جودة - القاهرة -

فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على لقاء نهضة بركان مع ضيفه الدفاع الجديدي، مساء الخميس، في المرحلة 27 من بطولة دوري المحترفين المغربي.

الدفاع الجديدي يفرض التعادل على نهضة بركان

وبادر بابا بيللو بالتسجيل لمصلحة نهضة بركان في الدقيقة 38، لكن عمر العرجون أحرز هدف التعادل للدفاع الجديدي في الدقيقة 67.

وظل نهضة بركان، الذي حسم تتويجه باللقب هذا الموسم رسميا في وقت سابق، متربعا على قمة الترتيب برصيد 61 نقطة.

فيما ارتفع رصيد الدفاع الجديدي، الذي تجنب الخسارة للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، إلى 39 نقطة في المركز التاسع.

ويستعد نهضة بركان لمواجهة سيمبا التنزاني في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يتطلع للتتويج باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز به عامي 2020 و2022.