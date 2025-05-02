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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي كولو كولو التشيلي، اليوم الخميس، أنه سيستأنف ضد قرار خوضه 5 مباريات على ملعبه في البطولات القارية من دون حضور جماهيري، مع منع جماهيره من السفر خلفه في المباريات التي تقام خارج ملعبه.

كولو يستأنف ضد عقوبات كونميبول

وقرر الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) معاقبة النادي التشيلي، أمس الأربعاء، بعد مقتل اثنين من المشجعين المراهقين في حادث تدافع قبل مباراة ببطولة كوبا ليبرتادوريس الشهر الماضي.

من جهته، قال إدموندو فالاردايس، رئيس النادي: "هذه العقوبة قاسية على كولو كولو وسنستأنف ذلك القرار، ونأمل في أن نتمكن من إلغاء العقوبة أو جزء منها".

وتوفي اثنان من المشجعين قبل بداية مباراة كولو كولو مع فورتاليزا البرازيلي، قرب ملعب "مونيمنتال" في العاشر من أبريل/ نيسان الماضي، ووفقا للسلطات فإن مجموعة من الجماهير حاولت اقتحام الملعب وقاموا بهدم أحد الأسوار وقيل إن المتوفيين كانا محاصرين في تلك المنطقة.

كما قرر (كونميبول) فوز فورتاليزا بالمباراة بنتيجة 3-0 على أن يتم تغريم كولو مبلغ 80 ألف دولار.

ويتذيل كولو كولو، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري التشيلي برصيد 32 مرة، ترتيب مجموعته في كوبا ليبرادوريس، بعد أول 3 جولات بدور المجموعات.