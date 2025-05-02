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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن صفقة تبادلية مثيرة بين بوروسيا دورتموند وتشيلسي، يتم التجهيز لها قبل سوق الانتقالات الصيفية.

صفقة تبادلية مثيرة تطبخ بين دورتموند وتشيلسي

ولم يعد سرا أن تشيلسي معجب بخدمات جيمي جيتينز نجم بوروسيا دورتموند، حيث يضعه "البلوز" ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم في الصيف.

ولا يمانع بوروسيا دورتموند بيع لاعبه إلى تشيلسي شريط الحصول على مبلغ 60 مليون يورو، بيد أن هذا المبلغ قد ينخفض إلى النصف في حال دخول أحد اللاعبين على الخط.

وأفاد موقع "فوسبال ترانسفير" أن هذا اللاعب هو كارني تشوكويميكا لاعب تشيلسي المُعار إلى بوروسيا دوتموند حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يرغب الفريق الألماني في التعاقد معه بصفقة دائمة.

ويُعتقد أن صفقة انتقال تشوكويميكا إلى بوروسيا دورتموند ستكلف خزينة الفريق ما بين 30 إلى 35 مليون يورو، ولا يُعرف حاليا موقف تشيلسي النهائي من انتقال لاعبه تشوكويميكا بشكل دائم إلى بوروسيا دورتموند.

من جانبها، رجحت مجلة "بيلد" أن تكون هناك صفقة تبادل محتملة أخرى يكون بطلها جادون سانشو لاعب تشيلسي المُعار من مانشستر يونايتد، ليكون هو الآخر ضمن اهتمامات بوروسيا دورتموند.

ولفتت المجلة الألمانية إلى أن تشيلسي سيعمل على شراء عقد جادون سانشو بشكل دائم من مانشستر يونايتد، ثم سيبدأ بعدها المفاوضات مع إدارة بوروسيا دورتموند لعقد صفقة تبادلية بين سانشو وجيتينز.

وأضاف المصدر ذاته أن جادون سانشو لا يُمانع في العودة إلى الدوري الألماني من بوابة بوروسيا دورتموند، التي تألق معها قبل سنوات بشكل مبهر، وكان واحدا من أبرز لاعبي الدوري الألماني.