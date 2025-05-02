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أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت مساء أمس منافسات بطولة حزب الشعب الجمهوري الرياضية لكرة القدم، بمشاركة فرق تمثل 24 محافظة من محافظات الجمهورية، في إطار اهتمام الحزب المتواصل بدعم الشباب والرياضة وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي.

انطلاق بطولة الشعب الجمهوري بمشاركة 24 فريق

وقال إسماعيل موسي إسماعيل، أمين أمانة الشئون الرياضية المركزية بالحزب: أن البطولة تُقام على مستوى 6 قطاعات جغرافية مختلفة، تغطي محافظات الجمهورية كافة، وقد بدأت منافسات مساء أمس في قطاعين رئيسيين، القطاع الأول باستاد زينهم بمحافظة القاهرة، ويضم فرق محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، والفيوم، والقطاع الثاني في الصالة المغطاة بمحافظة بني سويف، ويضم فرق محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج.

وأضاف قائلا: يتكون كل فريق مشارك من 8 أفراد، 5 لاعبين أساسيين، و3 لاعبين احتياطيين، بالإضافة إلى مدرب واحد، وخلال التصفيات الإقليمية، تُمنح الفرق الفائزة كأس القطاع الخاص بكل منطقة، بينما في التصفيات النهائية التي تُقام لاحقًا، يحصل المركز الأول على كأس البطولة، وميداليات ذهبية، وجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، أما المركز الثاني فيحصل على ميداليات فضية وجائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه، أما المركز الثالث فيحصل على ميداليات برونزية وجائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه.

واختتم بقوله: تنظيم البطولة يأتي في إطار استراتيجية حزب الشعب الجمهوري الشاملة لتمكين الشباب، وتنمية قدراتهم، ودعم الأنشطة الرياضية في مختلف المحافظات، إيمانًا بأهمية الرياضة في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات.

وشارك في حفل انطلاق البطولة بالقطاع الأول النائب فؤاد القاضي، أمين الحزب بمحافظة القاهرة، والنائبة منيرة عبد الحليم الأشقر، والمهندس محمد خليل، الأمين المساعد لأمانة الشباب المركزية، فضلًا عن مشاركة قيادات وأعضاء الحزب من المحافظات المختلفة، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين الفرق.

بينما شارك في حفل انطلاق البطولة بالقطاع الثاني النائب محمد سيد جنيدي، أمين الحزب بمحافظة بني سويف، وهشام الجبالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، ونشأت حتة، أمين أمانة الشباب المركزية بالحزب، والنائبة عبير جمال، وعمرو عويضة، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية.



وقد أسفرت نتائج منافسات اليوم عن فوز فريق محافظة الجيزة ببطولة القطاع الأول التي أُقيمت باستاد زينهم بمحافظة القاهرة، بعد أداء مميز ومنافسات قوية مع باقي الفرق المشاركة، بينما تُوِّج فريق محافظة المنيا بلقب القطاع الثاني في البطولة التي أُقيمت بالصالة المغطاة ببني سويف، وسط إشادة من الحضور بالمستوى الفني والروح الرياضية التي أظهرها اللاعبين بالمباريات.