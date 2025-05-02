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أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفتح فوزا مهما على ضيفه الشباب 3-1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن للمحترفين.

الفتح يعبر عقبة الشباب.. ويواصل الهروب من الهبوط

ورفع الفتح رصيده إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر، مواصلا طريقه في الهروب من مراكز الهبوط التي يبتعد عنها بفارق أربع نقاط.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الشباب عند 51 نقطة في المركز السادس في ترتيب فرق الدوري السعودي.

وتقدم الفتح في الدقيقة الثانية عن طريق ماتياس فارجاس، قبل أن يضيف سفيان بن دبكة الهدف الثاني بعد دقيقتين.

وفي الدقيقة 13 سجل كريستيان جوانكا الهدف الوحيد للشباب، فيما أضاف مراد باتنة الهدف الثالث في الدقيقة 16.

وشهدت المباراة تعرض دانييل بودينس، لاعب الشباب، للطرد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

