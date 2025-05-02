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أحمد جودة - القاهرة -

فاز ريال بيتيس الإسباني على ضيفه فيورنتينا الإيطالي 2-1، اليوم الخميس، في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد بينتو فيامارين، في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

الزلزولي يقرب بيتيس من نهائي المؤتمر الأوروبي

وفي الدقيقة السادسة سجل عبد الصمد الزلزولي الهدف الأول لبيتيس، قبل أن يضيف أنتوني الهدف الثاني (64).

وفي الدقيقة 72، سجل لوكا رانييري الهدف الوحيد لفيورنيتنا.

وتقام مباريات الإياب الخميس المقبل، فيما تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 25 مايو/ آيار الجاري في مدينة فروتسواف البولندية.

