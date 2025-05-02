الرياضة

وائل القباني: أتمنى عدم بقاء بيسيرو وحتى وإن حصل على كأس مصر

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وائل القباني: أتمنى عدم بقاء بيسيرو وحتى وإن حصل على كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث وائل القباني لاعب فريق الزمالك السابق، عن تعادل الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وائل القباني: أتمنى عدم بقاء بيسيرو وحتى وإن حصل على كأس مصر

وقال وائل القباني في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "الجانب الهجومي للزمالك اليوم كان ضعيف، وعمر جابر ومحمد حمدي لم يكن لهم دور هجومي أمام المصري البورسعيدي اليوم".

وأضاف: "لم أرى أي جملة أو محاولة هجومية مميزة للزمالك أمام المصري، وأنيس بوجلبان طمع في المباراة بسبب ضعف أداء الزمالك الهجومي".

وأكمل: "يجب تركيز الزمالك على الصعود لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأتمنى عدم بقاء بيسيرو مع الفريق وحتى وإن حصل على كأس مصر أمام بيراميدز".

وأختتم حديثه قائلًا: "طريقة لعب بيسيرو سبب تراجع أداء الزمالك، والنادي ينافس على بطولات ولا يليق لعبه بطريقة دفاعية، المصري لعب بطريقة مميزة أمام الزمالك".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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