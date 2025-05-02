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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث وائل القباني لاعب فريق الزمالك السابق، عن تعادل الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وائل القباني: أتمنى عدم بقاء بيسيرو وحتى وإن حصل على كأس مصر

وقال وائل القباني في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "الجانب الهجومي للزمالك اليوم كان ضعيف، وعمر جابر ومحمد حمدي لم يكن لهم دور هجومي أمام المصري البورسعيدي اليوم".

وأضاف: "لم أرى أي جملة أو محاولة هجومية مميزة للزمالك أمام المصري، وأنيس بوجلبان طمع في المباراة بسبب ضعف أداء الزمالك الهجومي".

وأكمل: "يجب تركيز الزمالك على الصعود لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأتمنى عدم بقاء بيسيرو مع الفريق وحتى وإن حصل على كأس مصر أمام بيراميدز".

وأختتم حديثه قائلًا: "طريقة لعب بيسيرو سبب تراجع أداء الزمالك، والنادي ينافس على بطولات ولا يليق لعبه بطريقة دفاعية، المصري لعب بطريقة مميزة أمام الزمالك".

