نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بلباو في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره فريق أتليتك بيلباو الإسباني، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ونجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على نظيره أتليتك بيلباو، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بلباو

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بلباو، يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجارى، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بلباو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

