توتنهام يضع قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي بثلاثية في شباك بودو جليمت

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أحمد جودة - القاهرة -

وضع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي قدمًا في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2024-25، بعدما حقق الفوز اليوم الخميس على نظيره بودو جليمت النرويجي.

نتيجة مواجهة توتنهام وبودو جليمت في الدوري الأوروبي

وفاز السبيرز على نظيره بودو جليمت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب توتنهام، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

تمكن توتنهام هوتسبير من تسجيل هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة الأولى من زمن المباراة عن طريق الويلزي برينان جونسون، بعد تمريرة رأسية من ريتشاليسون.

ثم أضاف الإنجليزي جيمس ماديسون ثاني أهداف السبيرز في اللقاء في الدقيقة 34، بعد صناعة من بيدرو بورو.

وفي الشوط الثاني، سجل المهاجم الإنجليزي دومينيك سولانكي الهدف الثالث لصالح توتنهام في الدقيقة 61، من ركلة جزاء.

وقلص فريق بودو جليمت النرويجي النتيجة في الدقيقة 83، عن طريق أولريك سالتنيس، بعد تمريرة من زميله ييبي كيير.

ويحل توتنهام هوتسبير ضيفًا على نظيره بودو جليمت في إياب دور نصف نهائي الدوري الأوروبي، يوم الخميس القادم الموافق 8 مايو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

