الرياضة

نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد أتليتك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي

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نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد أتليتك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -  

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا كبيرًا على نظيره أتليتك بيلباو الإسباني، بثلاثة أهداف دون رد  ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو

وفي الدقيقة 30 من الشوط الأول، سجل اللاعب كاسيميرو نجم خط وسط مانشستر يونايتد، هدف التقدم بأسيست من أوجارتي.

وأحرز برونو فيرنانديز نجم خط وسط مانشستر يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 37 من الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء.

كما تمكن برونو فيرنانديز من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لصالح فريق مانشستر يونايتد، في الدقيقة 45 بتمريرة من أوجارتي.
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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