نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد أتليتك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا كبيرًا على نظيره أتليتك بيلباو الإسباني، بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو

وفي الدقيقة 30 من الشوط الأول، سجل اللاعب كاسيميرو نجم خط وسط مانشستر يونايتد، هدف التقدم بأسيست من أوجارتي.

وأحرز برونو فيرنانديز نجم خط وسط مانشستر يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 37 من الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء.

كما تمكن برونو فيرنانديز من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لصالح فريق مانشستر يونايتد، في الدقيقة 45 بتمريرة من أوجارتي.

