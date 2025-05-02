نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يدك شباك أتليتك بيلباو بثلاثية نظيفة في نصف نهائي الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره أتليتك بيلباو الإسباني، بثلاثية نظيفة ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وانطلقت صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بلباو في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو

استهل لاعبو فريق مانشستر يونايتد المباراة، بمحاولات هجومية على المرمى لتسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 30 من الشوط الأول، سجل اللاعب كاسيميرو نجم خط وسط مانشستر يونايتد، هدف التقدم بأسيست من أوجارتي.

وتعرض دانيال فيفيان لاعب فريق أتليتك بيلباو، للطرد في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

ثم أضاف برونو فيرنانديز نجم خط وسط مانشستر يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 37 من الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء.

ونجح برونو فيرنانديز في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لصالح فريق مانشستر يونايتد، في الدقيقة 45 بتمريرة من أوجارتي.

وفي الدقيقة 45+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، سدد اللاعب نصير مزراوي نجم مانشستر يونايتد كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أتليتك بيلباو ضد مانشستر يونايتد، بتقدم الأخير بثلاثية نظيفة

ومع أحداث الشوط الثاني، في الدقيقة 64 سدد كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

