فوز مركز شباب تلا وتعادل الاوليمبي والمالية بترقي القسم الثاني

وتعادل فريق دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني مع فريق الاوليمبي بقيادة أحمد سمير بالتعادل الإيجابي بهدف لكل انتهى الشوط الأول بتقدم فريق دمنهور بهدف دون رد سجله فتحي سعيد وسجل الأوليمبي ريمون مانجا للاوليمبي في الشوط الثاني. الترتيب 1- المالية 9 نقاط 2- الاوليمبي 8 نقاط 3- دلفي 8نقاط 4- شباب تلا 6 نقاط 5- دمنهور 5 نقاط 6- شباب القزازين نقطتين

تعادل فريق مالية كفر الزيات متصدر المجموعة بقيادة منير عقيله مع فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين بهدف لمثله انتهى الشوط الأول بتقدم فريق دلفي بهدف دون رد سجله شيمبا وتعادل للمالية ابراهيم عبد القوي في الشوط الثاني.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع