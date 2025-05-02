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أحمد جودة - القاهرة - فوز مركز شباب تلا وتعادل الاوليمبي والمالية بترقي القسم الثاني
أسفرت نتائج منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة مجموعة بحري للترقي للصعود لدوري المحترفين عن التالي..
فوز مركز شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه علي فريق شباب القزازين بقيادة سامح العربي بهدفين نظيفين سجلها أحمد خيره وسيف الدين محمد.
تعادل فريق مالية كفر الزيات متصدر المجموعة بقيادة منير عقيله مع فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين بهدف لمثله انتهى الشوط الأول بتقدم فريق دلفي بهدف دون رد سجله شيمبا وتعادل للمالية ابراهيم عبد القوي في الشوط الثاني.
وتعادل فريق دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني مع فريق الاوليمبي بقيادة أحمد سمير بالتعادل الإيجابي بهدف لكل انتهى الشوط الأول بتقدم فريق دمنهور بهدف دون رد سجله فتحي سعيد وسجل الأوليمبي ريمون مانجا للاوليمبي في الشوط الثاني.
الترتيب
1- المالية 9 نقاط
2- الاوليمبي 8 نقاط
3- دلفي 8نقاط
4- شباب تلا 6 نقاط
5- دمنهور 5 نقاط
6- شباب القزازين نقطتين