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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي جمال الغندور، توقيع النحم التونسي محمد على بن رمضان على عقود انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي.

محمد علي بن رمضان يوقع على عقود انتقال للأهلي

وأكد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن أسامة هلال، رئيس فريق الاسكاوتنج في الأهلي، أنهى جميع تفاصيل ضم محمد بن رمضان.

وأكمل، أن محمد على بن رمضان وقع على عقود بشكل مبدئي ويتبقى اجتماع أخير بين الأهلي والنادي المجري علشان يحسموا نقطة واحدة وهي "نسبة إعادة البيع".

واختتم حديثه، أن النادي المجري يريد 20%، لكن الأهلي يرى أن 10% نسبة عادلة ومناسبة، وجميع المؤشرات تريد أن الصفقة اقتربت من الحسم.