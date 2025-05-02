المقاولون العرب يحدد سعر بيع حارسه بعد اهتمام الأهلي وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي المقاولون العرب، عن سعر بيع محمد سيحا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمعار حاليا إلى فريق حرس الحدود، في نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر بنادي المقاولون العرب في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن النادي قرر تحديد سعر 50 مليون جنيه، لبيع الحارس محمد سيحا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أن هناك مفاوضات من قبل نادي الأهلي وأيضًا بيراميدز، للحصول على خدمات سيحا خلال الانتقالات المقبلة.