الرياضة

المقاولون العرب يحدد سعر بيع حارسه بعد اهتمام الأهلي وبيراميدز

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المقاولون العرب يحدد سعر بيع حارسه بعد اهتمام الأهلي وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي المقاولون العرب، عن سعر بيع محمد سيحا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمعار حاليا إلى فريق حرس الحدود، في نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر بنادي المقاولون العرب في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن النادي قرر تحديد سعر 50 مليون جنيه، لبيع الحارس محمد سيحا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أن هناك مفاوضات من قبل نادي الأهلي وأيضًا بيراميدز، للحصول على خدمات سيحا خلال الانتقالات المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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