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أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب المغربي تحت 20 سنة فوزًا صعبًا على نظيره الكيني (3 – 2) في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي في ختام منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية وأدارتها الجنوب أفريقية أخونا ماكاليما.

منتخب المغرب للشباب يحقق فوزًا صعبًا على نظيره الكيني في كأس إفريقيا تحت 20 سنة

وبخلاف المتوقع باغت المنتخب الكيني وأحرز هدف السبق في الدقيقة 16 عبر المهاجم لورانس أوما ’ لكن المنتخب المغربي أدرك التعادل في الدقيقة 45 عبر مهاجمه محمد ياسر زابيري ’ ثم تقدم بالهداف الثاني عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة 55 ’ بعدها عدل حسن بيجا الكفتين في الدقيقة 71 ’ قبل أن يرجح رضا العلاوي كفة فريق المدرب محمد وهبي عند الدقيقة 78.

بهذه النتيجة تصدر "أشبال أطلس" ترتيب هذه المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف المسجلة عن منتخب نيجيريا الذي افتتح مباريات هذه المجموعة بالفوز على نظيره التونسي (1 – 0) بتوقع لاعب الوسط أوال إبراهيم.