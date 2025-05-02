نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُنهي جلسات تصوير قميص الموسم الجديد.. وهذا موعد الظهور به في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، موعد ظهور النادي الأهلي بقميصه الجديد خلال الفترة المقبلة. وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن النادي الأهلي أنهى جلسات تصوير تيشرت الفريق للموسم الجديد الأساسي والبديل والثالث. وأضاف، أن الفريق سيظهر في كأس العالم بالتيشرت الأساسي والبديل الظهور الأول للتيشرت الجديد سيكون في مباراة باتشوكا الودي قبل بطولة كأس العالم للاندية.

