الرياضة

الأهلي يُنهي جلسات تصوير قميص الموسم الجديد.. وهذا موعد الظهور به

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي يُنهي جلسات تصوير قميص الموسم الجديد.. وهذا موعد الظهور به

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يُنهي جلسات تصوير قميص الموسم الجديد.. وهذا موعد الظهور به في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، موعد ظهور النادي الأهلي بقميصه الجديد خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن النادي الأهلي أنهى جلسات تصوير تيشرت الفريق للموسم الجديد الأساسي والبديل والثالث.

وأضاف، أن الفريق سيظهر في كأس العالم بالتيشرت الأساسي والبديل الظهور الأول للتيشرت الجديد سيكون في مباراة باتشوكا الودي قبل بطولة كأس العالم للاندية.
 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا