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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن الفوز أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أشرف نصار: الصفقات في يد المدير الفني.. ومواجهات البنك الأهلي ستحدد بطل الدوري

وقال أشرف نصار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "الصفقات في يد المدير الفني ولا نريد فتح هذا الملف بالوقت الحالي بسبب ضغط المباريات".

وأضاف: "نلعب كل مبارايتنا بقوة ولا نركز أن المواجهات ستحسم الدوري ونلعب لأجل المكسب، أشكر اللاعبين والجهاز الفني على الأداء والنتيجة اليوم".

واختتم حديثه قائلًا: "لدينا مواجهات صعبة خلال الفترة المقبلة وأبرزها ضد الزمالك ثم بيراميدز وهما ثنائي ينافس على لقب الدوري هذا الموسم".

