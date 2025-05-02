الرياضة

أشرف نصار: الصفقات في يد المدير الفني.. ومواجهات البنك الأهلي ستحدد بطل الدوري

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أشرف نصار: الصفقات في يد المدير الفني.. ومواجهات البنك الأهلي ستحدد بطل الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن الفوز أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أشرف نصار: الصفقات في يد المدير الفني.. ومواجهات البنك الأهلي ستحدد بطل الدوري 

وقال أشرف نصار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "الصفقات في يد المدير الفني ولا نريد فتح هذا الملف بالوقت الحالي بسبب ضغط المباريات".

وأضاف: "نلعب كل مبارايتنا بقوة ولا نركز أن المواجهات ستحسم الدوري ونلعب لأجل المكسب، أشكر اللاعبين والجهاز الفني على الأداء والنتيجة اليوم".

واختتم حديثه قائلًا: "لدينا مواجهات صعبة خلال الفترة المقبلة وأبرزها ضد الزمالك ثم بيراميدز وهما ثنائي ينافس على لقب الدوري هذا الموسم".
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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