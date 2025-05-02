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أحمد جودة - القاهرة - أبهر أداء ​لامين يامال​ أمس ضد إنتر ميلان (3-3) الجميع، حتى المهاجم السابق ​تييري هنري​.

تييري هنري يشيد بموهبة لامين يامال

وفي حديثه مع قناة TNT Sports، شارك هنري آراءه حول موهبة الجناح الشاب البالغ من العمر 17 عامًا.

وقال: "ما يُدهشني هو أننا نعتقد دائمًا أنه لن يكون هناك لاعب مثل بيليه، أو مارادونا، أو ميسي، أو كريستيانو، ولكننا نرى لاعبًا مثل لامين يامال. شاب في السابعة عشرة من عمره فقط... أعتقد أنني بدأت مسيرتي الكروية في السابعة عشرة. إنه لأمرٌ مذهل رؤية لاعب شاب جديد يبدو قادرًا على السيطرة على كرة القدم. أتمنى له ذلك. لكن دعونا لا نضغط عليه كثيرًا".