نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك والمصري يتعادلان في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي مباراة المصري والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من دوري نايل في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وبهذه النتيجة يحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

جاء تشكيل المصري في مواجهة الزمالك كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمد مخلوف، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم، أحمد علي عامر ، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

في المقابل ضمت قائمة تشكيل الزمالك في هذه المواجهة كالتالي:

محمد عواد لحراسة المرمى

عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، صلاح مصدق، محمد حمدي لخط الظهر

عبد الله السعيد، محمد شحاته، نبيل عماد، مصطفى شلبي لخط الوسط

ناصر منسي لخط الهجوم.

