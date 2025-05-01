نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتعرض لضربة موجعة قبل الإياب أمام إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تَعَرَّضَ الفرنسي كونديه، مدافع برشلونة الإسباني، لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وبات من المرجح غيابه عن مباراة الإياب، الأسبوع المقبل.

وأعلن برشلونة، الخميس، عن إصابة كونديه دون تحديد إطار زمني لعودته.

وأضاف النادي الكتالوني الفائز بدوري الأبطال 5 مرات في بيان له عبر موقعه الرسمي: «تطوُّر حالة اللاعب سيحدد موعد عودته للفريق».

وتستغرق إصابات العضلة الخلفية نحو أسبوعين من أجل الشفاء، وفي بعض الأحيان يسبب ذلك ألمًا خلف الركبة.

وسيواجه برشلونة منافسه إنتر ميلان، يوم الثلاثاء (انتهت مباراة الذهاب في إسبانيا 3 - 3)، كما أنه ينافس أيضًا على لقب الدوري الإسباني، حيث سيخوض مباراة حاسمة أمام ريال مدريد يوم 11 مايو (أيار) المقبل.