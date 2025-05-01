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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت منتخبات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة، استعداداتها لخوض الجولة الافتتاحية بالمجموعة.

منتخبات المجموعة الثالثة تختتم استعداداتها لمواجهات الغد

وانطلقت كأس الأمم الإفريقية للشباب في مصر يوم 27 إبريل وتستمر حتى 18 مايو المقبل.

وتنطلق مباريات المجموعة الثالثة التي تضم السنغال وغانا والكونغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى غدًا الجمعة، على استاد ستاد السويس، حيث يلتقي منتخب السنغال بنظيره إفريقيا الوسطى الساعة السادسة مساءً، ثم يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منافسه غانا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأدت المنتخبات الأربعة تدريباتها الختامية على ملاعب التدريب بالسويس، فقد خاض منتخب إفريقيا الوسطى تدريباتهم الجماعية بإستاد السويس للبترول، تحت قيادة مديره الفنى ستيفان عبد الله، بينما أدى المنتخب السنغالي مرانه بإستاد الجيش تحت قيادة مديره الفنى سيرين ساليو ضياء، وأدى المنتخب الغانى مرانه على نفس الملعب تحت القيادة الفنية لديزموند أوفي، بينما تدرب منتخب الكونغو الديمقراطية بإستاد بورتوفيق تحت قيادة مديره الفنى جاي بوكاسا، وشهد مران المنتخبات الأربعة تركيزًا على بعض الجمل الفنية.

وأكد سيرين ساليو، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن جميع منتخبات المجموعة تتمتع بالقوة، مشيرًا إلى أن فريقه يتعامل مع كل مباراة على حدة، حيث إن لكل مواجهة حساباتها الخاصة واستعداداتها المختلفة، وأضاف: “نحترم جميع منافسينا، وهدفنا هو تقديم أفضل أداء ممكن في كل مباراة”.

ومن جانبه، أعرب فاليو ديوف، لاعب منتخب السنغال، عن جاهزية جميع زملائه لخوض اللقاء الأول، مؤكدًا رغبة الفريق في تحقيق بداية قوية وحصد الثلاث نقاط.

في المقابل، قال ستيفان عبد الله، المدير الفني لمنتخب إفريقيا الوسطى، إنه سعيد بالتواجد في مصر والمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى الظهور بشكل جيد في المباراة الافتتاحية، ومعربًا عن ثقته الكاملة في قدرات لاعبيه.

وتعد هذه المجموعة إحدى أقوى مجموعات البطولة، فى ظل وجود منتخب السنغال، بطل النسخة الماضية والمرشح للمنافسة على اللقب.