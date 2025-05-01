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أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، عن كواليس تلقي عبدالله السعيد عرضا من كريستال بالاس الانجليزي عن طريق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قبل إتمام صفقة انتقاله إلى الزمالك.

سيد مرعي: محمد صلاح أحضر عرض من كريستال بالاس لضم عبد الله السعيد

وقال سيد مرعي خلال تواجده ضيفًا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه "مان تو مان " عبر صفحته الرسمية: "عبدالله السعيد قالي انا مش هكمل صفقة انتقالي للزمالك، صلاح كلمني وجيبلي عرض من كريستال بالاس الانجليزي".

تابع: "قولتله انت بتقول ايه ياعبد الله ده انا هتعلق لو الصفقة متمتش، زميلي ميدو جاله اسهال لما سمع كلام عبد الله السعيد".



وواصل:" قولت لعبد الله السعيد، العربيات اللي فيها الاربعين مليون اتحركوا خلاص انت بتقول ايه، وكان أمير وأحمد مرتضي رفضوا يشيلوا الفلوس وجبنا اثنين يأمنوا وصولهم للاعب".