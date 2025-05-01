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أحمد جودة - القاهرة - كتب جمهور نادي إنتر ميلان الإيطالي، رسالة تحوى طلب لمن سيذهب لتشجيع الفريق أمام برشلونة، ووعيد وتحذير للمنافس وانصاره.

رسالة ووعيد من جمهور الإنتر إلى برشلونة.. ليلة للتاريخ

أقيمت مباراة برشلونة ضد ضيفه انتر ميلان في ذهاب منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

انتهت المباراة التي اذيعت على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بالتعادل الإيجابي ثلاث اهداف لكل منهما.

رسالة ووعيد

‏ هنا رسالة احد اعضاء الكورفانورد انتر:

يوم الثلاثاء، ضد برشلونة، لا تذهبوا لمشاهدة المباراة، اذهبوا لتشجيع الفريق!

من يملك تذكرة لهذه الليلة عليه واجب! لا تذهبوا لتقولوا "كنت هناك"، بل اذهبوا لتقولوا "تركت روحي هناك".

هذه ليست مجرد مباراة، إنها ليلة يمكن أن تتحول إلى أسطورة

