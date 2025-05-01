سولانكي يقود تشكيل توتنهام هوتسبير لمواجهة بودو جليمت في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة بودو جليمت النرويجي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2024-25.

توتنهام يواجه بودو جليمت في الدوري الأوروبي

ويستقبل ملعب توتنهام هوتسبير، المواجهة القوية بين السبيرز وبودو جليمت، ضمن فعاليات نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإسباني خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل توتنهام، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: فيكاريو.

▪︎خط الدفاع: أودوجيو - دي فان - روميرو - بورو.

▪︎خط الوسط: ماديسون - بينتانكور - بيسوما.

▪︎خط الهجوم: سولانكي - جونسون - ريتشاليسون.

القنوات الناقلة لمواجهة توتنهام هوتسبير وبودو جليمت في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD2.