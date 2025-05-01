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أحمد جودة - القاهرة - يخضع ​لاوتارو مارتينيز​ لفحوصات طبية لتقييم حالته البدنية، لكن فرص لحاقه بمباراة العودة أمام برشلونة في ​دوري أبطال أوروبا​ تبدو ضعيفة للغاية.

لاوتارو مارتينيز خارج الحسابات لمواجهة برشلونة

وبدأ الجهاز الفني لإنتر ميلانو التحضير للاعتماد على المدافع الفرنسي بنجامين بافارد في المواجهة الحاسمة يوم الثلاثاء المقبل، وتأتي هذه التحضيرات في وقت حساس للفريق، الذي يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل على حساب برشلونة.

كان سيموني إنزاجى مدرب الفريق الايطالي قد اكد إنه من الصعب جدًا وجود لاوتارو على أرض الملعب يوم الثلاثاء.