نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأولمبية المصرية" تخلي مسئوليتها عن تعديلات قانون الرياضة الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الشباب الرياضة عن إجراء تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية للمقربين منه إخلاء مسئوليته عن هذه التعديلات.

ووفقًا لمصدر مقرب من إدريس فقد أكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إخلاء مسئوليته عن هذه التعديلات التي قد تؤدي بالرياضة المصرية إلى التجميد، لكي لا يكون مشاركًا في ما قد يضر بمصير الرياضة في مصر.

أضاف المصدر أن إدريس أكد أن لن يشارك في هذه التعديلات إلا في حالة إرسال وزير الشباب والرياضة نسخة كاملة من قانون الرياضة بعد التعديل باللغة الإنجليزية إلى اللجنة الأولمبية الدولية، مثلما حدث في القانون الصادر برقم 71 لسنة 2017، والذي تم على يد الوزير السابق المهندس خالد عبد العزيز، ونال استحسان ورضا اللجنة الأولمبية الدولية وقتها.

