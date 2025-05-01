تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن روبن أموريم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو الإسباني، في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم الخميس في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو، هاري ماجواير، ليندلوف.

خط الوسط: نصير مزراوي، كاسيميرو، مانويل أوجارتي، باتريك دورجو.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، ليخاندرو جارناتشو، برونو فيرنانديز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أتلتيك بيلباو في الدوري الأوروبي

والجدير بالذكر أن مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو مساء اليوم الخميس، سيتم إذاعتها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.