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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشكل رسمي عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بناءً على الأداء الفردي المميز خلال مباريات هذا الدور.

لامين يامال يقود التشكيلة المثالية لذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

وحملت التشكيلة تواجدًا لأربعة لاعبين من ​باريس سان جيرمان​، وثلاثة من ​برشلونة​ و​انتر ميلانو​ ولاعبًا فقط من ​أرسنال​، وجاءت على الشكل التالي برسم تكتيكي 4-3-3:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماركينيوس- لويس سكيلي- اتشيربي- دومفريس

خط الوسط: ​بيدري​- باريلا- ​فيتينيا​

خط الهجوم: ​لامين يامال​- رافينيا- عثمان ديمبيلي