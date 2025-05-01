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أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفرنسي جوليس كوندي، مدافع برشلونة الإسباني، لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، أمس الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أووربا لكرة القدم، وبات من المرجح غيابه عن مباراة الإياب الاسبوع المقبل.

برشلونة يعلن إصابة كوندي في العضلة الخلفية

وأعلن برشلونة، اليوم الخميس، عن إصابة كوندي دون تحديد إطار زمني لعودته.

وأضاف النادي الكاتالوني الفائز بدوري الأبطال خمس مرات في بيان له عبر موقعه الرسمي: "تطور حالة اللاعب سيحدد موعد عودته للفريق".

وتستغرق إصابات العضلة الخلفية نحو اسبوعين من أجل الشفاء وفي بعض الأحيان يسبب ذلك ألما خلف الركبة.

وسيواجه برشلونة منافسه إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل (انتهت مباراة الذهاب في إسبانيا 3/3) كما أنه ينافس أيضا على لقب الدوري الإسباني حيث سيخوض مباراة حاسمة أمام ريال مدريد يوم 11 مايوالمقبل.