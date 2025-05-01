نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يقلب الطاولة على سيراميكا كليوباترا ويفوز برباعية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قلب فريق البنك الأهلي تأخره بهدف أمام نظيره سيراميكا كليوباترا إلى فوز مثير 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على أرضية ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري.

نتيجة مواجهة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من تسجيل هدف التقدم عن طريق محمد رضا بوبو في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة مميزة من فخري لاكاي.

ثم عادل المدافع البوركيني سعيدو سيمبوري النتيجة لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 69، بعد عرضية متقنة من اسحاقو بعقوبو.

وأضاف النجم الغاني ياو أنور ثاني أهداف البنك الأهلي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 78، عزز البنك الأهلي تقدمه وسجل ثالث الأهداف عن طريق المهاجم أحمد ياسر ريان.

وقلص سيراميكا كليوباترا النتيجة عن طريق الجنوب أفريقي فخري لاكاي في الدقيقة 82، بعد صناعة من محمد رضا بوبو.

وأشهر حكم اللقاء محمد الغازي، البطاقة الحمراء في وجه هشام صلاح ظهير البنك الأهلي في الدقيقة 86.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 90+3، سجل أحمد مدبولي الهدف الرابع لصالح البنك الأهلي، من صناعة أحمد ياسر ريان.

وبتلك النتيجة، يحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة، بينما يتوقف سيراميكا كليوباترا رصيده عند النقطة 27 في المركز السادس.