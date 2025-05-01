نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري في مواجهة الزمالك بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنيس بوجلبان عن تشكيل فريقه في مواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لدوري نايل.

جاء تشكيل المصري لمباراة الزمالك كالتالي:

تشكيل المصري في مواجهة الزمالك بدوري نايل

محمود جاد لحراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم، أحمد علي عامر، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

البدلاء:

محمد شحاتة، كريم العراقي، محمد دبش، حسن علي، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.