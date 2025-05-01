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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري.

تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في دوري “نايل”

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر ومحمد عاطف وسيف الجزيري وحسام أشرف.