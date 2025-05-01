نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| الأهلي يوقع غرامة مالية ضخمة على رامي ربيعة.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة محمد يوسف، توقيع غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه على مدافع الفريق رامي ربيعة، وذلك على خلفية ما أثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبره النادي مخالفة للائحة الفريق الداخلية.

وأكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن القرار جاء التزامًا بتطبيق النظام والانضباط داخل صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن ما صدر عن اللاعب تسبب في إثارة حالة من البلبلة بين الجماهير والمتابعين، وهو ما يتعارض مع سياسة النادي في الحفاظ على الاستقرار والتركيز خلال المرحلة الحالية.

وأوضح المصدر أن الكابتن محمد يوسف وجّه تحذيرًا رسميًا لرامي ربيعة، مؤكدًا أن تكرار مثل هذه التصرفات سيقابل بعقوبات مضاعفة وفقًا للائحة المعتمدة.

يأتي هذا القرار في إطار حرص إدارة الأهلي على فرض الانضباط داخل الفريق، خاصة مع اقتراب مباريات حاسمة في البطولات المحلية والقارية.

وكان رامي ربيعة قام بنشر أحد رسائل جماهير الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “ انستجرام”.