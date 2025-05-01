نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة أشهر مشجعي منتخب إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي المشجع الأشهر للمنتخب الإسباني لكرة القدم، مانويل كاسيريس أرتيسيرو «مانولو»، عن 76 عامًا، وفق ما أعلن «لا روخا»، الخميس.

وقال المنتخب الإسباني، في بيان على موقعه الرسمي مرفقًا إياه بصورة لـ«مانولو» مع طبله الشهير: «توفي أحد أشد مشجعينا إخلاصًا، مَن كان دائمًا معنا في السراء والضراء. نعلم أنك ستظل تُسعد قلوبنا. ارقد بسلام يا مانولو. خالص تعازينا لعائلته وأصدقائه».

بدأ «مانولو» مساندته للمنتخب الإسباني منذ مونديال 1982 الذي استضافته إسبانيا، وكان شاهدًا على تتويجها العالمي الأول عام 2010 في جنوب إفريقيا، فيما كان آخر حضور له في المدرجات أمام هولندا في 23 مارس (آذار) الماضي، خلال فوز «لا روخا» بركلات الترجيح 5 - 4 (3 - 3 بعد الوقت الأصلي) في الدور ربع النهائي لدوري كأس الأمم الأوروبية.