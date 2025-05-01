نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحقق في فيديو تدريبات زيزو ويشتبه بتواجده بموقع استاد الأهلي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك إلى كشف ملابسات الفيديو المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أحمد السيد "زيزو"، لاعب الفريق، وهو يجري تدريبات فردية على الرمال في أحد مواقع البناء.

وبحسب مصادر داخل القلعة البيضاء، تسود حالة من الشك داخل النادي بشأن موقع التصوير، حيث تشير التقديرات الأولية إلى احتمال أن يكون زيزو قد تدرب في موقع استاد النادي الأهلي الجديد الجاري إنشاؤه.

وفي حال التأكد من صحة هذه الشكوك، يعتزم الفريق القانوني بنادي الزمالك ضم الواقعة إلى ملف الشكوى المقدمة ضد اللاعب.

وكانت العلاقة بين زيزو ونادي الزمالك قد شهدت توترًا في الفترة الأخيرة بعد رحيله، وسط جدل واسع حول طريقة فسخ التعاقد وموقف النادي من اللاعب.

مجلس إدارة الزمالك أكد أنه يتابع الموضوع عن كثب، مشددًا على حرصه في الدفاع عن حقوق النادي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات تمس اسم الزمالك أو شعوره الجماهيري.