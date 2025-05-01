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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أليو زوبيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 20 سنة التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة منتخب تونس على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لكأس إفريقيا للشباب.

التشكيل الرسمي للقاء نيجيريا وتونس في افتتاح المجموعة الثانية بكأس إفريقيا للشباب

التشكيل يتكون من: (1) إيفيني هاركورت – (2) أدامو مايجاري – (22) إيمانويل تشوكو (6) دانييال باميي – (3) أوديناكا أوكورو – (4) كليب أوشيديكو – (15) أوال إبراهيم – (13) ديفين أوليسيه – (7) كلينتون جيفتا – (11) بيديمي أمولي – (9) كباروبو أريرييهي.



أما عبد الحي بن سلطان المدير الفني لمنتخب تونس فيبدأ اللقاء بتشكيل مكون من: (1) توماس الزواغي – (3) ريان رحيمي – (5) محمد أمين علاله - (20) وسيم العبروجي (26) ريان بوقديدة – (13) وجدي العيسوي (8) أمان الله محرزي – (17) محمد ريان عنان – (21) فارس بوسنينة –– (10) خليل العياري – (9) أحمد بن علي.