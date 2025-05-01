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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق صباح غدٍ الجمعة 2 مايو بمحافظة أسوان، فعاليات المهرجان المتكامل والدوري الرياضي لقطاع محافظات جنوب الصعيد، بمشاركة أكثر من 2000 شاب وفتاة من محافظات أسيوط، سوهاج، الأقصر، وأسوان، وذلك تحت رعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار دعم الوزارة المستمر للحركة الرياضية والشبابية بمختلف محافظات الجمهورية.

"برعاية وزير الشباب والرياضة.. أسوان تحتضن أكبر مهرجان رياضي لشباب جنوب الصعيد"

ويُنظم هذا الحدث الكبير الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد العزازي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، ويتضمن المهرجان مسيرة شبابية رياضية تنطلق من أمام مركز شباب بدر، بمشاركة واسعة من أعضاء مراكز الشباب، إلى جانب تصفيات في عدد من الألعاب الجماعية والفردية، تشمل: كرة القدم الخماسية، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة للبنات، تنس الطاولة، وكرة القدم النسائية، بالإضافة إلى معرض للمنتجات البيئية والتراثية، ولقاء حواري مفتوح يجمع معالي الوزير بشباب محافظات الجنوب.

وثمّن ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، دعم أشرف صبحي المستمر للاتحاد ومختلف أنشطته، مؤكدًا أن "الاتحاد يسير على ضوء توجيهات معالي الوزير ورؤيته الثاقبة، التي تُحفّزنا على توسيع نطاق العمل الشبابي والرياضي ليصل إلى كل محافظات مصر، خاصة محافظات الصعيد التي تزخر بالطاقات الواعدة".

ويأتي هذا المهرجان في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تمكين الشباب، وتعزيز قيم المشاركة والانتماء، واكتشاف المواهب الرياضية في كافة ربوع الوطن.