الرياضة

الزمالك بالزي البديل أمام المصري في دوري "نايل"

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الزمالك بالزي البديل أمام المصري في دوري "نايل"

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أحمد جودة - القاهرة - يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لزيه البديل باللون الأسود الكامل خلال مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بالزي البديل أمام المصري في دوري "نايل"

يأتي ذلك في ظل ارتداء فريق المصري لزيه باللون الأبيض خاصة وأنه صاحب الملعب في لقاء اليوم.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي في الثامنة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الصمري الممتاز.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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