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أحمد جودة - القاهرة - يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لزيه البديل باللون الأسود الكامل خلال مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بالزي البديل أمام المصري في دوري "نايل"

يأتي ذلك في ظل ارتداء فريق المصري لزيه باللون الأبيض خاصة وأنه صاحب الملعب في لقاء اليوم.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره المصري البورسعيدي في الثامنة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الصمري الممتاز.