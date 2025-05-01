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أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يعتزم بيع فرانز كراتزيج، مدافع المنتخب الألماني تحت 21 عاما إلى فريق ريد بول سالزبورج النمساوي.

بايرن يعتزم بيع كراتزيج لريد بول سالزبورج النمساوي

وذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية إن الناديين اقتربا من التوصل لاتفاق، وأن سالزبورج وافق على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب كراتزيج، المعار حاليا لهايدنهايم.

ويتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 5ر3مليون يورو (4 مليون دولار).

وانضم كراتزيج لأكاديمية بايرن ميونخ في 2017 ويمتد عقده حتى 2027.

ولعب كراتزيج على سبيل الإعارة لفريق شتوتجارت الصيف الماضي ولكنه نادرا ما لعب. بعدها انتقل لهايدنهايم على سبيل الإعارة في يناير، ويلعب بشكل أساسي هناك.